Царев задался вопросом, зачем Украине «Томагавки», если есть «Фламинго»

Непонятно, зачем Украине американские дальнобойные ракеты Tomahawk, если у нее есть широко разрекламированные снаряды собственного производства «Фламинго»? Таким вопросом в интервью Tsargrad.tv задался политик Олег Царев.

Он обратил внимание, что боевая часть у российской ракеты «Искандер» состоавляет 400 килограммов, а у «Фламинго», как утверждается, — тонна. При этом дальность украинского боеприпаса, если верить указанным характеристикам, составляет 3000 км, т.е. больше, чем у «Томагавков».

close «Газета.Ru»

«На Украине говорили, что через месяц будут производить уже по 200 ракет в месяц. Интервью было больше месяца тому назад. То есть на складах уже должно быть гигантское количество этих «Фламинго». Сотни. И зачем тогда [президента США Дональда] Трампа просить, чтобы он дал «Томагавки», — недоумевает Царев.

Ни одной «Фламинго» при этом до сих пор не выпущено. Отсюда следует вывод, что это очередная пиар-акция Киева, подчеркнул эксперт.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал ракету «Фламинго» большим успехом и анонсировал ее массовое производство. Лидер страны заверил, что испытания уже пройдены, и она «самая успешная», которая сегодня есть у Киева.

6 октября издание The Economist сообщило, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали применять «Фламинго» для ударов вглубь России.

Ранее на Западе оценили шансы Киева переломить ход конфликта с помощью ракет «Фламинго».