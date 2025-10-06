На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Военный эксперт рассказал об активном наступлении ВС России после взятия Отрадного

Марочко: после взятия Отрадного ВС России начали активно продвигаться на юг
Станислав Красильников/РИА Новости

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России, взяв под контроль Отрадное Харьковской области, начали активно продвигаться на юг от населенного пункта, продолжая формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. Об этом в интервью ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские солдаты в ходе взятия населенного пункта преследовали несколько целей.

«Прежде всего, это формирование буферной зоны вокруг государственной границы Российской Федерации. Ну и также, по моей информации, сейчас идет активное продвижение от Отрадного в южном направлении», — объяснил Марочко.

Незадолго до этого стало известно, что в результате оперативных действий военнослужащих 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» населенный пункт был взят под контроль армии России. Позже бойцы установили в селе российский флаг.

2 октября Марочко сообщал, что российские войска полностью выбили украинские подразделения из Отрадного.

В начале октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские подразделения продолжают блокировать украинских солдат в северной и западной части города Купянск Харьковской области и расширяют зону контроля.

Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.

