Марочко: после взятия Отрадного ВС России начали активно продвигаться на юг

Бойцы Вооруженных сил (ВС) России, взяв под контроль Отрадное Харьковской области, начали активно продвигаться на юг от населенного пункта, продолжая формировать буферную зону на стыке с Белгородской областью. Об этом в интервью ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, российские солдаты в ходе взятия населенного пункта преследовали несколько целей.

«Прежде всего, это формирование буферной зоны вокруг государственной границы Российской Федерации. Ну и также, по моей информации, сейчас идет активное продвижение от Отрадного в южном направлении», — объяснил Марочко.

Незадолго до этого стало известно, что в результате оперативных действий военнослужащих 7-го и 79-го мотострелковых полков группировки войск «Север» населенный пункт был взят под контроль армии России. Позже бойцы установили в селе российский флаг.

2 октября Марочко сообщал, что российские войска полностью выбили украинские подразделения из Отрадного.

В начале октября глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что российские подразделения продолжают блокировать украинских солдат в северной и западной части города Купянск Харьковской области и расширяют зону контроля.

Ранее на Украине заявили, что Россия вернет утраченные земли под Харьковом.