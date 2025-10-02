На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

«Элиты не воюют»: Путин объяснил количество дезертиров в армии Украины

Путин назвал украинскую армию рабоче-крестьянской
true
true
true
close
Oleg Petrasiuk/Reuters

Украинская армия является «рабоче-крестьянской», элиты не сражаются в рядах Вооруженных сил Украины. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии «Валдая», которую транслирует «Россия 24».

«На самом деле армия-то простая, рабоче-крестьянская, там, на Украине. Элиты-то не воюют. Они только посылают на убой своих граждан, и все. Поэтому и такое количество дезертиров», — сказал глава государства.

Также на заседании клуба «Валдай» Путин упомянул, что России хватает личного состава в зоне специальной военной операции на Украине. По его словам, Россия уже контролирует почти всю ЛНР. Вооруженные силы России уверенно создают зону безопасности, добавил президент.

При этом Путин выразил надежду на возвращение Украины за стол переговоров.

Ранее Путин назвал число дезертиров в ВСУ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами