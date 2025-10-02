Путин заявил, что Россия контролирует почти всю ЛНР

Россия контролирует почти 100% Луганской народной республики (ЛНР). Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Примерно, почти 100% Луганской области в наших руках, нам осталось, по-моему, 0,13%, которые противник контролирует», — сказал глава государства.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что с 1 января по 25 сентября 2025 года Вооруженные силы России взяли под контроль 4714 кв. км в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В ведомстве уточнили, что российскими войсками были взяты более 3,3 тыс. кв. км в ДНР, более 205 кв. км в ЛНР, свыше 542 кв. км в Харьковской области, более 261 кв. км в Сумской области, а также более 175 кв. км в Днепропетровской области.

Там также отметили, что под полный контроль ВС России с начала года перешли 205 населенных пунктов.

23 сентября глава ЛНР Леонид Пасечник доложил Путину об обстановке на территории республики. По его словам, обстановка в регионе остается сложной и напряженной.

Ранее сообщалось, что российские войска освободили весь юг ДНР.