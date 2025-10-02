Путин прокомментировал личный состав ВС РФ в зоне спецоперации

России хватает личного состава в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии XХII ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай», его слова приводит пресс-служба Кремля.

«У нас хватает, во-первых, у нас, разумеется, к сожалению, тоже есть потери, но они кратно меньше, чем со стороны ВСУ, кратно», — заявил российский лидер.

СВО на Украине идет уже не первый год, но разговоры о причинах ее проведения продолжаются до сих пор. Переговорные процессы, участниками которых выступали не только отдельные страны, но и военно-политические альянсы, зашли в тупик, что привело к началу активной фазы полномасштабного конфликта.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономике, истории и международных отношениях. 2 октября на пленарной сессии клуба выступает Путин. «Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

