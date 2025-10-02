Путин рассказал о создании ВС России зоны безопасности

Вооруженные силы России уверенно создают зону безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Там создается, уверенно, зона безопасности. И эта работа идет слаженно и так спокойно, по плану», — сказал глава государства.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что с 1 января по 25 сентября 2025 года российские войска взяли под контроль 4714 кв. км в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В ведомстве уточнили, что российскими войсками были взяты более 3,3 тыс. кв. км в ДНР, более 205 кв. км в ЛНР, свыше 542 кв. км в Харьковской области, более 261 кв. км в Сумской области, а также более 175 кв. км в Днепропетровской области.

Там также отметили, что под полный контроль ВС России с начала года перешли 205 населенных пунктов.

22 мая текущего года Путин объявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Российские военные эту задачу уже выполняют, отмечал он.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.