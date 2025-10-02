На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о создании ВС России зоны безопасности

Путин заявил, что ВС России уверенно создают зону безопасности
true
true
true
close
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы России уверенно создают зону безопасности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на пленарной сессии ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Там создается, уверенно, зона безопасности. И эта работа идет слаженно и так спокойно, по плану», — сказал глава государства.

До этого в Минобороны РФ сообщили, что с 1 января по 25 сентября 2025 года российские войска взяли под контроль 4714 кв. км в зоне проведения специальной военной операции (СВО). В ведомстве уточнили, что российскими войсками были взяты более 3,3 тыс. кв. км в ДНР, более 205 кв. км в ЛНР, свыше 542 кв. км в Харьковской области, более 261 кв. км в Сумской области, а также более 175 кв. км в Днепропетровской области.

Там также отметили, что под полный контроль ВС России с начала года перешли 205 населенных пунктов.

22 мая текущего года Путин объявил о создании буферной зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Российские военные эту задачу уже выполняют, отмечал он.

Ранее были названы три варианта создания линии безопасности вдоль границы РФ.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами