В Днепропетровске начался пожар после атаки дронов

В центре Днепропетровска масштабный пожар после атаки беспилотников
В Днепропетровске начался пожар после атаки беспилотных летательных аппаратов. Об этом пишет «Украина.ру»

«Что именно горит и какова причина возгорания, пока неизвестно», — сказано в сообщении.

Других подробностей не приводится.

30 сентября также сообщалось о взрывах в городе Конотопе Сумской области на севере Украины. Информации о том, где конкретно произошли взрывы, нет, как и о разрушениях.

До этого российские войска нанесли комбинированный удар по военным целям на Украине. По данным RT, над Украиной за ночь было замечено более 100 беспилотников. Местные жители сообщили, что в центре Киева была слышна работа средств противовоздушной обороны.

В ночь на 28 сентября военкоры сообщили, что российские войска готовились нанести массированный удар по территории Украины. По информации украинских мониторинговых ресурсов, для выполнения боевой задачи могли задействовать Ту-95МС, 5 Ту-22М3, 1 Ту-160, а также четыре МиГ-31К, четыре ракетоносца крылатых ракет «Калибр».

Ранее военкор сообщил об ударах ВС РФ по Киевской области.

