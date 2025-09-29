Хуситы атаковали Тель-Авив «гиперзвуковой ракетой»

Йеменские хуситы из мятежного движения «Ансар Аллах» нанесли удар «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа в эфире телеканала Al Masirah.

«В ответ на израильскую агрессию против нашей страны ракетные войска йеменских вооруженных сил провели военную операцию, использовав гиперзвуковую баллистическую ракету «Палестина-2» с разделяющейся головной частью для атаки нескольких важных объектов в оккупированном районе Яффо (Тель-Авив — пример.)», — заявил он.

По словам представителя движения, цели операции были успешно достигнуты.

Ночью Telegram-канал Вооруженных сил Израиля сообщал, что израильская армия перехватила запущенную из Йемена ракету. Силы противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракеты в сторону Израиля, после чего в стране прозвучали сирены тревоги. Затем ракета была перехвачена и сбита.

26 сентября Сариа заявил, что хуситы ударили «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву.

За день до этого израильские истребители атаковали военные объекты, подконтрольные движению «Ансар Аллах», которое управляет северной частью Йемена. Авиаудары были нанесены по столице страны Сане, в том числе по военному лагерю, расположенному на территории президентского дворца, во время трансляции еженедельного выступления лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.

Ранее хуситы заявили об ударах по «стратегическим объектам» Израиля.