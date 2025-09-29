Израиль перехватил ракету хуситов

Израильская армия перехватила запущенную из Йемена ракету. Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженных сил Израиля.
Силы противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракеты в сторону Израиля, после чего в стране прозвучали сирены тревоги. Затем ракета была перехвачена и сбита.
Подробности происшедшего не сообщаются.
26 сентября военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы ударили «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву.
За день до этого израильские истребители атаковали военные объекты, подконтрольные движению «Ансар Аллах», которое управляет северной частью Йемена. Авиаудары были нанесены по столице страны Сане, в том числе по военному лагерю, расположенному на территории президентского дворца, во время трансляции еженедельного выступления лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.
Ранее хуситы заявили об ударах по «стратегическим объектам» Израиля.