Израиль перехватил ракету хуситов

Израильская армия перехватила запущенную из Йемена ракету. Об этом сообщает Telegram-канал Вооруженных сил Израиля.

Силы противовоздушной обороны зафиксировали пуск ракеты в сторону Израиля, после чего в стране прозвучали сирены тревоги. Затем ракета была перехвачена и сбита.

Подробности происшедшего не сообщаются.

26 сентября военный представитель движения «Ансар Аллах» Яхья Сариа заявил, что хуситы ударили «гиперзвуковой баллистической ракетой» по Тель-Авиву.

За день до этого израильские истребители атаковали военные объекты, подконтрольные движению «Ансар Аллах», которое управляет северной частью Йемена. Авиаудары были нанесены по столице страны Сане, в том числе по военному лагерю, расположенному на территории президентского дворца, во время трансляции еженедельного выступления лидера хуситов Бадр эд-Дина аль-Хуси.

Ранее хуситы заявили об ударах по «стратегическим объектам» Израиля.