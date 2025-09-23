Генсек НАТО уклонился от ответа на вопрос, будет ли альянс сбивать истребители РФ

Рютте ушел от ответа на вопрос, будет ли НАТО сбивать российские БПЛА и самолеты

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте ушел от ответа на вопрос, будут ли силы альянса сбивать российские самолеты и беспилотные летательные аппараты в случае их захода в воздушное пространство блока, передает РИА Новости.

«Решения о том, вступить ли во взаимодействие с летательным объектом, в частности, сбивать ли его, принимаются в режиме реального времени и всегда основаны на доступных сведениях об угрозе, которую он может представлять», — сказал он.

Рютте отметил, что в отношении инцидента в Эстонии получилось избежать эскалации, поскольку самолеты, по оценке альянса, не представляли «непосредственной опасности».

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией из-за полета над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Власти Эстонии утверждают, что самолеты якобы пересекли воздушное пространство страны у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. Для сопровождения истребителей была поднята авиация НАТО. Позже Таллин обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса, которая предполагает проведение консультаций в случае, если, по мнению какой-либо страны — члена НАТО, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.

22 сентября эстонский дипломат Йонатан Всевиов заявил, что Эстония якобы располагает «неопровержимыми доказательствами» нарушения ее воздушного пространства со стороны России.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления о нарушении российскими самолетами воздушного пространства стран Европы.

Ранее российский летчик объяснил, почему инцидент с МиГ-31 в Эстонии – провокация Запада.