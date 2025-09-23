В НАТО дали оценку инциденту с истребителями в воздушном пространстве Эстонии

Рютте: НАТО не увидело угрозы в инциденте с истребителями в небе Эстонии

НАТО не увидело «непосредственной угрозы» в инциденте с российскими истребителями, которые якобы вторглись в воздушное пространство Эстонии. Об этом заявил генсек Североатлантического альянса Марк Рютте на пресс-конференции, пишет ТАСС.

«Силы НАТО оперативно перехватили и сопроводили самолеты без эскалации, поскольку непосредственной угрозы выявлено не было», — сказал он.

19 сентября три российских истребителя МиГ-31 оказались в центре дипломатического конфликта между РФ и Эстонией из-за полета над Балтийским морем в направлении Калининградской области. Власти Эстонии утверждают, что самолеты якобы пересекли воздушное пространство страны у острова Вайндлоо и находились там около 12 минут. Для сопровождения истребителей была поднята авиация НАТО. Позже Таллин обратился к союзникам по статье 4 Устава альянса, которая предполагает проведение консультаций в случае, если, по мнению какой-либо страны — члена НАТО, ее территориальная целостность, политическая независимость или безопасность окажутся под угрозой.

22 сентября эстонский дипломат Йонатан Всевиов заявил, что Эстония якобы располагает «неопровержимыми доказательствами» нарушения ее воздушного пространства со стороны России.

В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал безосновательными заявления о нарушении российскими самолетами воздушного пространства стран Европы.

