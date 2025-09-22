Мэр Харькова прокомментировал данные о взрыве в городе

Мэр Харькова: взрыв, который слышали люди, прогремел за городом

Мэр Харькова в своем Telegram-канале прокомментировал информацию о произошедшем в ночь на 22 сентября взрыве.

«Взрыв, который был слышен в городе, прогремел за пределами Харькова», — написал мэр.

Ночью 22 сентября украинское издание «Общественное. Новости» сообщило о взрыве в городе. Воздушная тревога действовала в Харьковской, а также в Днепропетровской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Черниговской областях.

До этого Вооруженные силы РФ нанесли удары по складу в Киевской области, который использовался украинскими войсками в логистических целях. После атаки на склад «Эпицентр» украинские СМИ написали о нескольких взрывах и клубах черного дыма. Взрыв также прогремел в Киеве.

14 сентября украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на депутата Верховной рады Сергея Нагорняка сообщило, что в Киевской области была повреждена Трипольская тепловая электростанция (ТЭС). Как сказал парламентарий, годовые восстановительные работы на объекте «пошли насмарку».

Ранее на Украине из-за детонации боеприпаса произошел взрыв в поезде.