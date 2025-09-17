Военные учения РФ и Белоруссии завершены

Стратегические учения Вооруженных сил России и Белоруссии «Запад-2025» завершены. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны РФ.

«В настоящее время подразделения Вооруженных сил РФ и коалиционной группировки войск, принимавшие участие в совместном стратегическом учении «Запад-2025», приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации», — говорится в сообщении.

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. 15 сентября в Министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

16 сентября была опубликована видеозапись появления президента России Владимира Путина на полигоне «Мулино» в Нижегородской области во время учений Российской Федерации и Белоруссии.

Ранее в Кремле объяснили отсутствие Герасимова на учениях «Запад-2025».