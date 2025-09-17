В Кремле объяснили отсутствие Герасимова на учениях «Запад-2025»

Песков: Герасимов не был на учениях «Запад-2025», так как он координирует СВО

Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025», где был президент РФ Владимир Путин, так как он координирует специальную военную операцию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, что идет спецоперация, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба», – сказал он.

Что касается учений «Запад-2025», то представитель Кремля отметил, что глава государства в целом положительно оценивает ход маневров.

16 сентября была опубликована видеозапись появления Владимира Путина на полигоне «Мулино» в Нижегородской области во время учений Российской Федерации и Белоруссии «Запад-2025».

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. 15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТО — США, Турции и Венгрии.

Ранее российские истребители отработали удар «Кинжалом» на учениях «Запад-2025».