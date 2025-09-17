На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Кремле объяснили отсутствие Герасимова на учениях «Запад-2025»

Песков: Герасимов не был на учениях «Запад-2025», так как он координирует СВО
true
true
true
close
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Глава Генерального штаба России Валерий Герасимов не присутствовал на учениях «Запад-2025», где был президент РФ Владимир Путин, так как он координирует специальную военную операцию. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

«Вы знаете, что идет спецоперация, и общую координацию руководства этой операции, конечно же, выполняет начальник Генерального штаба», – сказал он.

Что касается учений «Запад-2025», то представитель Кремля отметил, что глава государства в целом положительно оценивает ход маневров.

16 сентября была опубликована видеозапись появления Владимира Путина на полигоне «Мулино» в Нижегородской области во время учений Российской Федерации и Белоруссии «Запад-2025».

Совместные стратегические учения стартовали 12 сентября. 15 сентября в министерстве обороны Белоруссии сообщили, что за учениями «Запад-2025» наблюдали представители 23 государств, в том числе трех стран — членов НАТОСША, Турции и Венгрии.

Ранее российские истребители отработали удар «Кинжалом» на учениях «Запад-2025».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами