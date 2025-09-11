В украинских Сумах прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

Взрыв прогремел в Сумах на северо-востоке Украины

Взрыв произошел в городе Сумы, который находится на северо-востоке Украины. Об этом сообщило украинское издание «Общественное. Новости».

В настоящее время в Сумской области объявлена воздушная тревога.

9 сентября в Сумах пропало электричество после взрыва. Несколько районов областного центра оказались полностью обесточены.

7 сентября стало известно, что солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали заселяться в Сумах в пустые или заброшенные дома. При этом мирные жители продолжают покидать город.

6 сентября украинский президент Владимир Зеленский заявил, что с начала сентября Вооруженные силы РФ выпустили более 1300 беспилотных летательных аппаратов и скинули почти 900 управляемых авиабомб по объектам на территории Украины. Он добавил, что российские удары были нанесены по 14 областям, взрывы раздавались практически по всей стране.

Ранее было опубликовано видео удара по зданию правительства Украины.