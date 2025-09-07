На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сумах ВСУ начали заселяться в дома, оставленные украинцами

ТАСС: в Сумах солдаты ВСУ заселяются в оставленные жителями дома
Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали заселяться в Сумах в пустые или заброшенные мирными жителями дома. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на источник в силовых структурах.

Источник отметил, что ситуация в Харькове не изменилась, поскольку город с самого начало СВО был фронтовым. В Сумах ситуация обстоит иначе.

«Но резко изменилась обстановка в Сумах, много гражданских уехали, практически на каждом углу военные. Военные особо не спрашивают насчет жилья. Им приказывают заселяться в пустые дома», — говорится в сообщении.

До этого российский военный с позывным «Бизон» рассказал, что в Сумской области разведчики 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ внедрили тактику засад с применением FPV-дронов, направленную на перехват и ликвидацию техники украинских войск на путях снабжения.

Незадолго до этого сообщалось, что командование ВСУ приняло решение вывести с сумского направления 110-ю отдельную механизированную бригаду из-за тяжелых потерь.

Ранее сообщалось, что российские дроны не позволяют ВСУ провести ротацию подразделений под Сумами.

