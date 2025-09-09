Постпред Израиля в ООН объяснил цель удара по Дохе

Данон: Израиль нанес удар по лидерам ХАМАС, планировавшим атаку в 2023 году

Удар Израиля по Дохе был направлен против лидеров ХАМАС, участвовавших в планировании нападения на Израиль 7 октября 2023 года. Об этом в социальной сети X написал постоянный представитель Израиля в ООН Дэнни Данон.

Он подчеркнул, что это был точный удар по высокопоставленным руководителям движения, которые не только планировали массовые расправы, но и праздновали их совершение.

«Террористам негде спрятаться, и мы будем продолжать преследовать их повсюду», — написал израильский дипломат.

7 октября 2023 года тысячи вооруженных боевиков ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение радикального движения.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Предварительно, причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

Министерство иностранных дел Катара, комментируя ситуацию, заявило о начале расследования на максимально высоком уровне. В ведомстве пообещали, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», глава зарубежного крыла ХАМАС Халед Машаль не был ликвидирован в результате ракетного удара по Дохе. Вероятно, он в принципе не находился на месте атаки.

Ранее Саудовская Аравия осудила удар Израиля по Катару.