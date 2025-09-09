Саудовская Аравия осудила удар Израиля по Катару

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд осудил израильский удар по объектам ХАМАС в Дохе и предложил Катару помощь в обеспечении безопасности. Об этом сообщает саудовское государственное информационное агентство.

В официальном заявлении подчеркивается, что королевство в полной мере поддерживает Катар и осуждает действия Израиля. Саудовская Аравия готова предоставить все свои возможности для помощи братской стране в принятии мер по обеспечению безопасности и суверенитета.

«Саудовская Аравия готова предоставить все свои возможности для помощи Катару в принятии мер по обеспечению безопасности и суверенитета», — отмечается в сообщении.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщил, что в столице Катара произошло несколько взрывов. Предварительно, причиной послужил удар ЦАХАЛ по штаб-квартире палестинского движения ХАМАС в Дохе. Как выяснили журналисты, в момент атаки в здании проходила встреча руководства движения.

Министерство иностранных дел Катара, комментируя ситуацию, заявило о начале расследования на максимально высоком уровне. В ведомстве пообещали, что результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

По данным израильского армейского радио «Галей ЦАХАЛ», глава зарубежного крыла ХАМАС Халед Машаль не был ликвидирован в результате ракетного удара по Дохе. Вероятно, он в принципе не находился на месте атаки.

Ранее полиция Нью-Йорка усилила безопасность после удара Израиля по Дохе.