СМИ: глава зарубежного крыла ХАМАС не пострадал при ударе в Дохе

«Галей ЦАХАЛ»: лидер ХАМАС Халед Машаль, вероятно, не был на месте атаки в Дохе
true
true
true
close
Khalil Hamra/AP

Халед Машаль, глава зарубежного крыла палестинского движения ХАМАС, вероятно, не был ликвидирован в результате израильского удара по Дохе (Катар). Об этом сообщило израильское армейское радио «Галей ЦАХАЛ» со ссылкой на источники в службах безопасности.

«Лидер ХАМАС Халед Машаль, вероятно, не находился на месте атаки в Дохе и не был ликвидирован», — сказано в сообщении.

9 сентября телеканал Sky News Arabia со ссылкой на источники сообщал, что в Дохе произошло несколько взрывов, предварительно, после удара Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по штаб-квартире ХАМАС.

Отмечалось, что взрывы стали результатом удара израильской армии по офису палестинского радикального движения, в котором происходила встреча его руководства.

Катар уже начал расследование на максимально высоком уровне по факту случившегося. Результаты расследования будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее посольство США дало рекомендации своим гражданам, находящимся в Катаре.

