Атака дрона в Ростовской области нарушила работу контактной сети на железной дороге

В результате атаки беспилотника на железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области была временно нарушена работа контактной сети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

На крышу здания станции ночью упал неразорвавшийся боеприпас, поэтому из него были эвакуированы пассажиры и железнодорожники. Никто из них не пострадал. Здание станции оцеплено, к нему вызваны саперы.

Слюсарь уточнил, что в настоящее время поезда идут с задержкой.

Канал «Телеграмма РЖД» сообщил, что в результате падения беспилотного летательного аппарата в районе станции Кутейниково на участке Россошь — Лихая пропало напряжение в контактной сети. Электроснабжение было оперативно восстановлено.

Сейчас в пути задерживаются 26 пассажирских поездов. Максимальное отставание составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам

28 августа сообщалось, что в Самарской области в результате падения обломков украинского беспилотника задерживаются 10 поездов.

Ранее на станции в Волгоградской области приостановили движение поездов из-за БПЛА.