На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Атака дрона в Ростовской области нарушила работу контактной сети на железной дороге

РЖД: из-за падения БПЛА в Ростовской области задерживаются 26 поездов
true
true
true
close
Taras Valerievich/Shutterstock/FOTODOM

В результате атаки беспилотника на железнодорожной станции Кутейниково в Чертковском районе Ростовской области была временно нарушена работа контактной сети. Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

На крышу здания станции ночью упал неразорвавшийся боеприпас, поэтому из него были эвакуированы пассажиры и железнодорожники. Никто из них не пострадал. Здание станции оцеплено, к нему вызваны саперы.

Слюсарь уточнил, что в настоящее время поезда идут с задержкой.

Канал «Телеграмма РЖД» сообщил, что в результате падения беспилотного летательного аппарата в районе станции Кутейниково на участке Россошь — Лихая пропало напряжение в контактной сети. Электроснабжение было оперативно восстановлено.

Сейчас в пути задерживаются 26 пассажирских поездов. Максимальное отставание составляет 4 часа 15 минут. Все поезда следуют по своим маршрутам

28 августа сообщалось, что в Самарской области в результате падения обломков украинского беспилотника задерживаются 10 поездов.

Ранее на станции в Волгоградской области приостановили движение поездов из-за БПЛА.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами