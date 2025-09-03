На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Ростовской области осколки БПЛА повредили фасады жилых домов

Слюсарь: несколько домов повреждены осколками сбитых БПЛА в Ростовской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Два многоквартирных дома в Белой Калитве и несколько частных домов в поселке Коксовый пострадали от осколков сбитых беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

«В Белой Калитве посечен осколками фасад и разбиты стекла в окнах двух многоквартирных домов, а также в припаркованных во дворах автомобилях. Стекла повреждены и в нескольких частных домах в поселке Коксовый», — написал он.

По его словам, российские средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили семь беспилотников — в Миллеровском, Тарасовском, Белокалитвинском и Чертковском районах области.

Обошлось без пострадавших. Российские военные продолжают отражать атаку БПЛА на регион, отметил Слюсарь и призвал жителей быть предельно осторожными.

По данным Telegram-канала Shot, вечером 2 сентября в городе Белая Калитва обломки сбитого украинского беспилотника упали рядом с многоэтажным жилым домом. Очевидцы рассказали, что около 22:00 мск в небе над городом произошли взрывы, было сбито несколько воздушных целей. В результате падения обломков одной из них рядом с домом в нем выбило стекла и оконные рамы. Кроме того, получили повреждения несколько автомобилей. По предварительной информации, пострадавших нет.

Накануне в Ростове-на-Дону развернули ПВР для пострадавших от беспилотников жителей.

Атаки БПЛА на Россию
