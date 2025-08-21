Пушилин рассказал, чем ВСУ атаковали Енакиево в ДНР

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки на Енакиево Донецкой Народной Республики использовали высокоточные снаряды РСЗО HIMARS и ударные БПЛА. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, пишет ТАСС.
Вечером 21 августа украинские войска нанесли удар по городу Енакиево. По информации властей ДНР, в результате удара по жилому массиву в Енакиево, пострадал 21 человек.
14 августа украинский беспилотный летательный аппарат совершил атаку на вышку сотовой связи, расположенную в городе Горловке, ДНР. Кроме того, глава администрации города Горловки Иван Приходько сообщил о том, что утром того же дня другой беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбросил взрывоопасный предмет на крышу одного из зданий, находящихся в данном населенном пункте.
Ранее четыре ребенка пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ.