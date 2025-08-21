На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Пушилин рассказал, чем ВСУ атаковали Енакиево в ДНР

Пушилин: ВСУ для атаки на Енакиево использовали РСЗО HIMARS и ударные БПЛА
true
true
true

Вооруженные силы Украины (ВСУ) для атаки на Енакиево Донецкой Народной Республики использовали высокоточные снаряды РСЗО HIMARS и ударные БПЛА. Об этом сообщил глава региона Денис Пушилин, пишет ТАСС.

Вечером 21 августа украинские войска нанесли удар по городу Енакиево. По информации властей ДНР, в результате удара по жилому массиву в Енакиево, пострадал 21 человек.

14 августа украинский беспилотный летательный аппарат совершил атаку на вышку сотовой связи, расположенную в городе Горловке, ДНР. Кроме того, глава администрации города Горловки Иван Приходько сообщил о том, что утром того же дня другой беспилотник, принадлежащий Вооруженным силам Украины (ВСУ), сбросил взрывоопасный предмет на крышу одного из зданий, находящихся в данном населенном пункте.

Ранее четыре ребенка пострадали в ДНР в результате атаки ВСУ.

