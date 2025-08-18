ТАСС: части Нацгвардии Украины из Харьковской области отправили к Красноармейску

Национальная гвардия Украины (НГУ) перебрасывает на Красноармейское (украинское название — покровское) направление из Харьковской области часть подразделений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что из-за некомпетентности командования 31-й отдельной бригады НГУ украинское командование приняло решение перевести несколько подразделений бригады в подчинение 13-й отдельной бригады НГУ «Хартия», остальные части отправить на Красноармейское направление.

Накануне глава Донецкой народной республики Денис Пушилин сообщил, что командование ВСУ перебросило дополнительные силы и предпринимают попытки контратаковать на Красноармейско-Дмитровском направлении.

14 августа стало известно, что подразделения разведки группировки войск «Центр» установили огневой контроль над последней трассой снабжения ВСУ в районе города Красноармейска. В ВСУ признались, что не контролируют ситуацию под Красноармейском.

Ранее в Пентагоне заявили об угрозе окружения ВСУ в Красноармейске.