ТАСС: ВС РФ перерезали дорогу между Красноармейском и Добропольем

Вооруженные силы (ВС) РФ перерезали трассу между Красноармейском и Добропольем в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Трасса между Красноармейском и Добропольем перерезана», — говорится в сообщении.

Собеседник также отметил, что группировка Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе «фактически оказалась в огневом мешке».

11 августа глава ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что ему поступает информация об увеличении количества пленных солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Клебан-Быковского водохранилища и близлежащих населенных пунктов на Константиновском направлении. По его словам, подразделения ВС РФ после взятия под контроль населенного пункта Яблоновка смогли улучшить свои позиции на данном участке фронта и получили возможность для дальнейшего продвижения к Константиновке.

Ранее военный корреспондент рассказал, что ВСУ у Константиновки попали в окружение.