Силы ПВО России уничтожили более 20 беспилотников ВСУ за 3 часа

Российские силы противовоздушной обороны (ПВО) в период с 15:00 до 18:00 сбили над Россией 26 украинских дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

По его словам, 11 беспилотников сбили над территорией Брянской области, 10 дронов ликвидировали над Калужской областью. Помимо этого, три БПЛА сбили над территорией Краснодарского края, а также по одному беспилотнику уничтожили над Рязанской и Белгородской областями.

До этого в Минобороны сообщили, что в период с 11:30 до 15:00 по московскому времени сбили над регионами РФ 15 украинских беспилотников. В публикации говорится, что пять беспилотников ликвидировали над территорией Тульской области. Над Орловской областью уничтожили четыре дрона ВСУ, над Краснодарским краем российские военные уничтожили три БПЛА.

Telegram-канал Baza ранее сообщил, что системы оповещения об угрозе атаки БПЛА сработали в городах в Республике Татарстан и Республике Коми. По информации журналистов, в настоящее время в городе Ухте работают громкоговорители. Граждан предупреждают об опасности атаки дронов.

Ранее в ДНР уничтожили пункт управления дронами и узел связи ВСУ.