Раскрыты подробности жизни нового главы Воздушных сил ВСУ

Новый командующий Воздушными силами (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-лейтенант Анатолий Кривоножко пас коров в белгородском хуторе и был обычным сельским парнем. Об этом рассказал военкор Александр Сладков в видео, которое опубликовал в своем Telegram-канале.

По словам Сладкова, Кривоножко родился в Белгородской области, однако не в Шебекино, а в хуторе Гордюшкин.

«Пас коров, был совершенно обычный сельский парень. Поступил в прославленное училище Харьковское летное», — поделился подробностями военкор.

Он также рассказал, что матери Кривоножко не стало в декабре 2024 года в возрасте 87 лет. За ней ухаживал младший брат генерала, которому сейчас около 52 лет. Сладков уточнил, что брат живет в России и не общается с главой ВС ВСУ.

3 августа президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим ВС ВСУ. До этого он был исполняющим обязанности командующего Воздушными силами страны.

30 августа прошлого года Зеленский уволил с этого поста Николая Олещука. Официальная причина его отставки не называлась, однако, по предварительной информации, это произошло на фоне скандала из-за первой потери F-16. Хотя бывший министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг эту версию.

Ранее Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ.