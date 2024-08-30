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Власти Украины назначили врио командующего Воздушными силами ВСУ

Врио командира авиации Украины стал глава командования «Центр» Кривоножко

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Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Александр Сырский назначил Анатолия Кривоножко исполняющим обязанности командующего Воздушными силами страны. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

До настоящего момента он возглавлял воздушное командование «Центр».

30 августа президент Украины Владимир Зеленский уволил с этого поста Николая Олещука. Причина отставки не указывается.

В этот же день американский журнал Military Watch Magazine написал, что потеря украинскими войсками одного из истребителей F-16 нанесла значительный удар по усилиям западных стран по переоснащению Киева.

В материале отмечается, что всего Украина получила от зарубежных партнеров шесть F-16. При этом из-за уничтожения одного из истребителей у Киева осталось всего пять таких машин.

29 августа в генеральном штабе Вооруженных сил Украины подтвердили, что ВСУ потеряли первый истребитель F-16 во время боевых действий.

В генштабе заявили, что боевые самолеты применили во время отражений ракетного удара со стороны российских войск. В ходе операции с одним из пилотов была потеряна связь. Позже выяснилось, что истребитель потерпел крушение.

Ранее в Госдуме оценили потерю первого F-16 на Украине.

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