Назначен командующий Воздушными силами ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушными силами (ВС) ВСУ. Об этом сообщил украинский лидер в своем Telegram-канале.

«Сегодня назначил генерал-лейтенанта Анатолия Кривоножко командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины», — написал Зеленский.

Он отметил, что в ВС ВСУ служат тысячи украинцев, благодаря усилиям которых «украинское небо остается действительно украинским». По словам политика, это большая патриотическая община, которая защищает Украину: боевая авиация, зенитные ракетные войска и радиотехнические войска.

Зеленский добавил, что Воздушные силы ВСУ реализуют стратегию развития авиации на 20 лет. В частности, уже в этом году украинскими военными применяются «миражи». Кроме того, увеличен украинский парк F-16. Другими подробностями президент Украины делиться не стал, заявив, что почти все ключевые вещи украинской боевой авиации — совершенно секретные. В заключение он подчеркнул, что стране действительно есть чем гордиться.

30 августа прошлого года Зеленский уволил с поста командующего ВС ВСУ Николая Олещука. Официальная причина его отставки не называлась, однако, по предварительной информации, это произошло на фоне скандала из-за первой потери F-16. Однако бывший министр обороны Украины Рустем Умеров опроверг эту версию.

Этим же днем главком ВСУ Александр Сырский назначил Анатолия Кривоножко исполняющим обязанности командующего Воздушными силами страны. До этого момента он возглавлял воздушное командование «Центр».

Ранее Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ.