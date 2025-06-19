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Зеленский назначил нового командующего Сухопутными войсками ВСУ

Зеленский указом назначил генерала Шаповалова командующим Сухопутными войсками
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Efrem Lukatsky/AP

Украинский президент Владимир Зеленский назначил бригадного генерала Геннадия Шаповалова новым командующим Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Соответствующий указ размещен на сайте главы государства.

Шаповалов ранее возглавлял войска оперативного командования ВСУ «Юг». На эту должность он был назначен в апреле 2024 года.

В начале июня Зеленский провел ряд перестановок в командовании Вооруженных сил Украины. Так, он принял отставку командующего Сухопутными войсками Михаила Драпатого и назначил его командующим Объединенными силами ВСУ. По словам украинского лидера, этот военачальник на новой должности «сосредоточится исключительно на боевых вопросах».

Также Зеленский объявил, что Роберт Бровди, который руководил украинским спецбатальоном БПЛА «Птицы Мадьяра», сменил Вадима Сухаревского на посту главы Сил беспилотных систем ВСУ. Олег Апостол, ранее занимавший должность заместителя главнокомандующего ВСУ, стал новым командующим Десантно-штурмовыми войсками.

В апреле первый заместитель главы минобороны Украины Иван Гаврилюк покинул пост по собственному желанию. Он отвечал за оборонные закупки ведомства.

Ранее на Украине заявили о конфликте между экс-главой Сухопутных войск ВСУ и Сырским.

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