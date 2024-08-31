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Умеров опроверг связь отставки главкома ВВС Украины с крушением F-16

Умеров: отставка главкома ВВС Олещука не связана с крушением F-16

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Отставка командующего ВВС Украины Николая Олещука никак не связана с недавним крушением самолета F-16, переданного Киеву западными союзниками. Об этом в интервью CNN заявил министр обороны Украины Рустем Умеров.

«Я бы, наверное, сказал, что это ротация, — пояснил Умеров. — Это два отдельных вопроса, на данном этапе я бы не стал их связывать».

CNN напоминает, что президент Украины Владимир Зеленский не раскрыл причины увольнения Олещука, говоря только о том, что уровень командования Военно-воздушными силами «необходимо усилить».

На пост временно исполняющего обязанности командующего Воздушными силами страны назначили Анатолия Кривоножко, который до этого возглавлял воздушное командование «Центр».

Американский журнал Military Watch Magazine писал, что потеря украинскими войсками одного из истребителей F-16 нанесла значительный удар по усилиям западных стран по переоснащению Киева. В материале отмечалось, что всего Украина получила от зарубежных партнеров шесть F-16, теперь же у Киева осталось всего пять таких машин.

Ранее в Верховной раде заявили о попытке командования ВСУ скрыть данные о крушении F-16.

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