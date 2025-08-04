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Советник главы ДНР заявил о потере важного для ВСУ укрепрайона

Кимаковский заявил, что ВСУ потеряли важный для защиты Димитрова укрепрайон
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

Российские войска взяли под контроль горно-обогатительную фабрику к востоку от Димитрова, которая служила укрепрайоном для украинских войск. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на советника главы ДНР Игоря Кимаковского.

«Зачистили от ВСУ горно-обогатительную фабрику, которая находится восточнее Димитрова. Это был важный укреп для обороны города», — сказал он.

По мнению Кимаковского, потеря украинской армией Часова Яра чувствуется для них уже на всей линии фронта.

Накануне глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что трасса между Красноармейском (украинское название Покровск) и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища перешли под контроль Вооруженных сил РФ.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины начало подготовку к боям в Константиновке, оттянув подразделения из Часова Яра.

Ранее ВСУ перебросили силы ССО к Сумской области.

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