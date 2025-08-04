ВСУ перебросили элитное подразделение к Сумской области

Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) перебросило в район Юнаковки в Сумской области военнослужащих 144-го центра Сил специальных операций (ССО). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

Отмечается, что есть подтвержденные потери среди подразделений сил спецопераций ВСУ.

3 августа в российских силовых структурах сообщили, что Киев начал стягивать резервы со всего фронта в Сумскую область, чтобы противостоять наступлению Вооруженных сил (ВС) России. Туда перебрасываются в том числе элитные подразделения, которые имеют на вооружении преимущественно натовские артиллерийские установки и бронемашины.

22 июля сообщалось, что командование украинской армии перебросило в Сумскую область новое спецподразделение ГУР «Ринос груп» (Rhinos Group) минобороны Украины, отличительной особенностью которого являются наземные роботизированные комплексы различного типа. Уточняется, что ранее это подразделение не принимало участие в боевых действиях.

Ранее силовики узнали персональные данные начальника СБУ по Сумской области.