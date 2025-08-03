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Пушилин рассказал об участках в ДНР, перешедших под контроль ВС РФ

Пушилин: трасса между Красноармейском и Константиновкой перешла под контроль РФ
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Трасса между Красноармейском (украинское название Покровск) и Константиновкой, а также оба берега Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой народной республике перешли под контроль Вооруженных сил РФ. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава ДНР Денис Пушилин.

Он подчеркнул, что оба берега Клебан-Быкского водохранилища в ДНР также перешли под контроль российской стороны.

До этого советник главы ДНР Игорь Кимаковский заявил, что Вооруженные силы Украины формируют очаговую оборону в городе Константиновка.

По его словам, на фланги ВСУ перебрасывают резервы с других участков фронта в виде штурмовых и разведывательных подразделений.

Советник главы ДНР считает, что потеря украинской армией Часова Яра чувствуется для них уже на всей линии фронта.

Ночью военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины начало подготовку к боям в Константиновке, оттянув подразделения из Часова Яра.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты республики.

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