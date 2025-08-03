В ДНР заявили о создании ВСУ очаговой обороны в Константиновке

Кимаковский заявил, что ВСУ в Константиновке создают очаговую оборону

Вооруженные силы Украины формируют очаговую оборону в городе Константиновка. Об этом заявил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Видно по Константиновке, что создается очаговая оборона внутри населенного пункта», — сказал Кимаковский.

По его словам, на фланги ВСУ перебрасывают резервы с других участков фронта в виде штурмовых и разведывательных подразделений.

Советник главы ДНР считает, что потеря украинской армией Часова Яра чувствуется для них уже на всей линии фронта.

Ночью военный эксперт Андрей Марочко заявил, что командование Вооруженных сил Украины начало подготовку к боям в Константиновке, оттянув подразделения из Часова Яра.

По его данным, в настоящее время у Константиновки работают инженерные подразделения ВСУ. Кроме того, в город стягиваются дополнительные силы.

Ранее в ДНР заявили, что ВСУ подорвали инфраструктуру второй по величине шахты республики.