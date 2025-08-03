В Рязанской области объявлена опасность атаки БПЛА

Опасность атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) объявлена в Рязани и Рязанской области. Об этом сообщается в приложении МЧС России.

«Внимание! Угроза атаки БПЛА на территории города Рязани и Рязанской области», — говорится в сообщении.

В чрезвычайном ведомстве призвали местных жителей не подходить к окнам во избежание получения ранений.

Незадолго до этого в Минобороны России сообщили, что в период с 20.00 мск до 23.25 мск системы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа.

Накануне губернатор региона Павел Малков сообщил, что ПВО и системы радиоэлектронной борьбы сбили украинские БПЛА над регионом. По словам главы области, обломки дронов упали на территорию одного из предприятий.

В оборонном ведомстве также сообщили, что в ночь на 2 августа над регионами России и акваториями Азовского и Черного морей сбили 112 украинских беспилотников.

1 августа губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков рассказал, что регионе планируют протестировать новую схему оповещения населения об угрозе БПЛА. По его словам, как только будет получена от силовых структур информация об атаке беспилотников, будет включено голосовое сообщение, затем сирена в течение одной минуты.

Ранее в пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов ВСУ.