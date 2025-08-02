Обломки БПЛА упали на территорию предприятия в Рязанской области

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) и системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбили украинские беспилотники над Рязанской областью. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Павел Малков.

Он заявил, что пострадавших и повреждений жилых домов нет. По словам чиновника, обломки сбитых дронов упали на территорию одного из предприятий. Последствия устраняются, отметил он.

Незадолго до этого стало известно, что украинские дроны атаковали Рязань.

2 августа также сообщалось, что беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) упал перед зданием детского сада в поселке городского типа Анна Воронежской области. В результате повреждения получили здание детсада и детская площадка перед ним.

Вечером 1 августа российские силы ПВО сбили 18 украинских беспилотников самолетного типа над тремя регионами России и Азовским морем. В Краснодарском крае было уничтожено семь дронов, над Азовским морем — пять, в Воронежской области — четыре, в Белгородской области — два.

Ранее эксперт предупредил о беспрецедентных атаках ВСУ на территорию России.