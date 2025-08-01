В Белгородской области запустят новый сигнал оповещения об атаках БПЛА

В Белгородской области планируют протестировать новую схему оповещения населения об угрозе БПЛА. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Необходимость новой меры он объяснил учащением атак.

«Алгоритм будет следующий: как только получаем от силовых структур информацию об атаке беспилотников, включаем голосовое сообщение, затем сирена в течение одной минуты», — рассказал Гладков.

После запуска тревоги в многоквартирных домах автоматически будут открываться двери, а автобусы будут прекращать движение. После отбоя тревоги МЧС будет сообщать жителям о том, что выходить на улицы безопасно.

31 июля два человека были ранены при повторной атаке на парковку в Никольском. Один мужчина получил непроникающее слепое осколочное ранение грудной клетки, у второго пострадавшего обнаружили осколочное ранение руки и ушибленную рану головы.

Ранее дрон ВСУ ударил по зданию суда в Белгороде.