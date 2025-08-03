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В пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов ВСУ

SHOT: серия взрывов прогремела в Воронеже посреди ночи
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Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В пригороде Воронежа загорелся жилой дом после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на фоне прозвучавших взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT со ссылкой на местных жителей.

По словам очевидцев, инцидент произошел в селе Новая Усмань. В результате атаки украинского беспилотника загорелась крыша здания и соседние постройки, отметили журналисты.

К месту инцидента выдвинулись экстренные службы. Информации о пострадавших нет, следует из материала.

SHOT также сообщил, что до пожара над Воронежем фиксировались взрывы. Местные жители рассказали, что они услышали более 10 хлопков, а на окраине города были замечены яркие вспышки. Информации о разрушениях нет, добавили авторы материала.

Несколькими часами ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что Лискинском районе региона объявили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. В муниципалитете начали работу системы оповещения. Позже аналогичную угрозу объявили в Воронеже.

Ранее на Украине выдвинули обвинения губернатору Воронежской области.

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