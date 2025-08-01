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Российские военные ликвидировали часть элитного полка ВСУ

ТАСС: ВС РФ уничтожили часть элитного полка ВСУ «Скала»
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Melnikov Dmitriy/Shutterstock/FOTODOM

Вооруженные силы (ВС) РФ уничтожили переброшенные в Днепропетровскую область подразделения элитного десантно-штурмового полка «Скала» украинской армии. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

«Ударами ФАБ переброшенную недавно «Скалу» уже уничтожили. Они группами рассредотачивались, но их это не спасло. Все мы видели, все мы знали, результат - уничтожение шести крупных групп, в каждой из которых было до взвода личного состава», — сказали агентству.

Накануне сообщалось, что объединенная штурмовая бригада национальной полиции Украины «Лють» понесла серьезные потери во время боев за Часов Яр.

О взятии Часова Яра Минобороны РФ сообщило 31 июля. При этом большую часть местных жителей российские солдаты успели эвакуировать. В настоящий момент поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее сообщалось, что в Раде ждут «широкого удара» России после краха режима Зеленского.

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