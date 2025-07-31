На видео сняли обстановку в Часовом Яре после взятия его под контроль ВС РФ

Появились кадры из взятого под контроль ВС РФ Часова Яра в ДНР

В сети появилось видео, снятое в населенном пункте Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР), который взяли под контроль российские военные 31 июля. Кадры опубликованы в Telegram-канале «Звезды».

На записи можно увидеть бойцов Вооруженных сил (ВС) России, которые идут по разрушенному после боев населенному пункту. В зданиях выбиты стекла, а от деревьев остались лишь голые безжизненные стволы с ветками. Земля усыпана камнями и прочими частями разрушенных объектов гражданской инфраструктуры.

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее Белоусов обратился к военнослужащим после взятия Часова Яра в ДНР.