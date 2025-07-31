Белоусов обратился к военнослужащим после взятия Часова Яра в ДНР

Глава Минобороны РФ Белоусов поздравил ВС РФ со взятием Часова Яра в ДНР

Министр обороны России Андрей Белоусов направил поздравление командованию и личному составу 98 гвардейской воздушно-десантной дивизии, которая участвовала во взятии населенного пункта Часов Яр в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в Telegram-канале оборонного ведомства.

«Благодарю вас за успешное выполнение боевых задач и уверен, что вы продолжите с честью выполнять свой воинский долг, надежно защищать национальные интересы и обеспечивать безопасность России», — процитировали Белоусова в публикации министерства.

Глава ведомства отметил, что бойцы дивизии с честью выполняют боевые задачи на самых ответственных направлениях в зоне специальной военной операции (СВО). Белоусов подчеркнул, что российские военнослужащие стойко и мужественно противостоят неонацистам и в упорных боях продвигаются вперед, занимая выгодные рубежи.

Министр обороны России выразил уверенность, «что крылатая пехота останется эталоном воинского мастерства и продолжит свято хранить верность Родине».

31 июля Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль Часова Яра в ДНР. Отмечается, что большую часть местных жителей ВС РФ успели эвакуировать, поиски оставшихся людей продолжаются в подвалах.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее на Западе раскрыли, к чему приведет взятие армией РФ Часова Яра.