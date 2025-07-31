Российские военные эвакуировали из Часова Яра более 60 мирных жителей

Российские военные эвакуировали из Часова Яра 65 мирных жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

В пресс-службе отметили, что за эвакуацию несли ответственность бойцы российской группировки войск «Юг».

До этого агентство Reuters писало, что переход города Часов Яр под контроль Вооруженных сил России позволит армии РФ ускорить продвижение к ключевым населенным пунктам Донецкой народной республики. В статье говорится, что взятие города под контроль позволит российским военным продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, включая Константиновку, Славянск и Краматорск.

О взятии Часова Яра Минобороны РФ сообщило 31 июля. При этом большую часть местных жителей российские солдаты успели эвакуировать.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее стало известно об уничтожении рекордного числа военных ВСУ в Часовом Яре.