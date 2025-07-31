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На Западе раскрыли, к чему приведет взятие армией РФ Часова Яра

Reuters: взятие Часова Яра приведет к ускорению продвижения российской армии
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Станислав Красильников/РИА Новости

Переход города Часов Яр под контроль Вооруженных сил России позволит армии РФ ускорить продвижение к ключевым населенным пунктам Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщает агентство Reuters.

«Если информация (о взятии города) подтвердится, то это станет значительным успехом для российских войск и позволит им продвинуться к ключевым городам-крепостям в Донецкой области, включая Константиновку, Славянск и Краматорск», — указано в статье.

О взятии Часова Яра Минобороны РФ сообщило 31 июля. При этом большую часть местных жителей российские солдаты успели эвакуировать.

Как шли бои и какое значение имеет завоевание Часова Яра — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru» Михаила Ходаренка.

Ранее стало известно об уничтожении рекордного числа военных ВСУ в Часовом Яре.

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