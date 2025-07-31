ТАСС: в Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю СВО

Российские военнослужащие в ходе боев в Часовом Яре в ДНР уничтожили самую крупную группировку Вооруженных сил Украины (ВСУ) за всю историю спецоперации. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

«Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника», — сказали там.

31 июля министерство обороны России сообщило, что российские военные взяли под контроль город Часов Яр в Донецкой народной республике.

До этого военный эксперт Андрей Марочко заявил, что российские войска создали огневой мешок для украинских военных в квартале Южный в Часовом Яре. По его словам, в ходе продвижения в окрестностях города ВС РФ улучшили позиции в районе Григоровки и Ступочек, а также продвинулись к Майскому.

Город Часов Яр, вместе с окружающими его населенными пунктами, имеет стратегическое значение благодаря своему географическому положению. Он находится рядом с Артемовском, но разделен каналом Северский Донец — Донбасс. Переход под контроль Часова Яра позволит продвинуться к Славянско-Краматорской агломерации.

Ранее были названы возможные сроки взятия ВС РФ Часова Яра.