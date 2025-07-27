Путин посетил фрегат «Адмирал Григорович»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Кронштадт поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кронштадте глава государства также посетил Никольский морской собор.

Незадолго до этого Путин вышел к людям на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Российского лидера приветствовала толпа людей с триколорами и возгласами поддержки.

27 июля Путин в обращении к участникам оперативных учений «Июльский шторм» заявил, что День Военно-Морского флота России важен не только для флота, но и для страны в целом. Он подчеркнул, что отмечать праздник в боевой рабочей обстановке в современных условиях — правильно.

Также президент заявил, что главной задачей ВМФ РФ является гарантированное обеспечение безопасности страны, надежная защита ее суверенитета и национальных интересов.

Ранее Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил РФ.