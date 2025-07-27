На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин посетил фрегат «Адмирал Григорович»

Путин поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович»
true
true
true
close
Telegram-канал «Кремль. Новости»

Президент России Владимир Путин в ходе визита в Кронштадт поднялся на борт фрегата «Адмирал Григорович». Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В Кронштадте глава государства также посетил Никольский морской собор.

Незадолго до этого Путин вышел к людям на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Российского лидера приветствовала толпа людей с триколорами и возгласами поддержки.

27 июля Путин в обращении к участникам оперативных учений «Июльский шторм» заявил, что День Военно-Морского флота России важен не только для флота, но и для страны в целом. Он подчеркнул, что отмечать праздник в боевой рабочей обстановке в современных условиях — правильно.

Также президент заявил, что главной задачей ВМФ РФ является гарантированное обеспечение безопасности страны, надежная защита ее суверенитета и национальных интересов.

Ранее Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами