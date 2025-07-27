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Путин рассказал о важности Дня Военно-Морского Флота

Путин: День ВМФ важен не только для флота, но и для России в целом
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День ВМФ важен не только для флота, но и для страны в целом. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в обращении к участникам оперативных учений «Июльский шторм», сообщает Кремль.

«‎Он красивый, этот праздник. Но, мне кажется, вы согласитесь со мной в том, что в современных условиях — это правильно — мы отмечаем этот праздник в боевой рабочей обстановке, все на местах. И флот демонстрирует свои боевые возможности и качества», — сказал российский лидер.

Президент, проверяя по ВКС ход маневров, заявил, что ключевой задачей военно-морского флота (ВМФ) является гарантированное обеспечение безопасности России, защита суверенитета и национальных интересов страны. Глава государства отметил, что Российская Федерация будет повышать уровень боевой подготовки личного состава ВМФ, оснащать свой флот передовой техникой.

27 июля пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин ознакомился с ходом оперативных учений Военно-морского флота в Санкт-Петербурге, приуроченных ко Дню ВМФ.

Ранее Кремль объяснил отмену главного парада ВМФ.

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