Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил

Четыре атомные подводные лодки (АПЛ) проекта «Борей-А» пополнят морские ядерные силы РФ в ближайшие годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ.

«Две из них на стадии строительства находятся. Эти стратегические подводные лодки последнего поколения вооружены баллистическими ракетами «Булава», а также другим современным оружием», — рассказал российский лидер.

Также президент отметил, что в ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677. Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок. По словам Путина, у России должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски.

Незадолго до этого глава государства на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере «Князь Пожарский» заявил, что ракетоносцы проекта «Борей-А» составляют основу морских стратегических ядерных сил РФ. Верховный Главнокомандующий отметил, что подводный крейсер передают в состав Военно-морского флота России и поздравил корабелов с этим событием.

Ранее эксперт заявил, что российская подлодка «Князь Пожарский» изменит баланс сил в мире.