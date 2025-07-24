На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Путин рассказал о пополнении морских ядерных сил

Путин: четыре АПЛ «Борей-А» пополнят морские ядерные силы в ближайшие годы
true
true
true
close
Михаил Метцель/РИА Новости

Четыре атомные подводные лодки (АПЛ) проекта «Борей-А» пополнят морские ядерные силы РФ в ближайшие годы. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании о стратегии развития подводных сил ВМФ РФ.

«Две из них на стадии строительства находятся. Эти стратегические подводные лодки последнего поколения вооружены баллистическими ракетами «Булава», а также другим современным оружием», — рассказал российский лидер.

Также президент отметил, что в ближайшее время планируется строительство девяти неатомных подводных лодок проекта 677. Всего планируется построить не менее девяти таких подводных лодок. По словам Путина, у России должен быть современный, хорошо оснащенный флот, способный адекватно ответить и на сегодняшние, и на будущие угрозы и риски.

Незадолго до этого глава государства на церемонии поднятия флага на новом атомном крейсере «Князь Пожарский» заявил, что ракетоносцы проекта «Борей-А» составляют основу морских стратегических ядерных сил РФ. Верховный Главнокомандующий отметил, что подводный крейсер передают в состав Военно-морского флота России и поздравил корабелов с этим событием.

Ранее эксперт заявил, что российская подлодка «Князь Пожарский» изменит баланс сил в мире.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами