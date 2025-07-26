Марочко заявил, что ВС России ведут зачистку села Бойковка в ДНР

Российские военные ведут зачистку села Бойковка в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«После освобождения Новоторецкого наши войска с ходу вошли в Бойковку. Сейчас идет зачистка данного населенного пункта», — сказал эксперт.

По его данным, военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ) отступили из Бойковки, однако в ее окрестностях остаются разрозненные отряды противника.

23 июля в Минобороны РФ сообщили, что российские войска взяли под контроль Новоторецкое в ДНР.

В тот же день депутат Верховной рады Анна Скороход сказала, что фронт Вооруженных сил Украины сыплется по всем направлениям, и ждать чуда не приходится.

На этой неделе французская газета Le Figaro написала, что ВСУ к концу 2025 года могут столкнуться с обвалом фронта на фоне ускоряющегося темпа наступления российской армии.

Ранее сообщалось о начавшемся летнем наступлении ВС России.