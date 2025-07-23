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В Раде заявили о сыплющемся фронте ВСУ

Депутат Рады Скороход: фронт ВСУ сыплется по всем направлениям
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Oleg Petrasiuk/AP

Украинский фронт сыплется по всем направлениям, ждать чуда не приходится. Об этом заявила депутат Верховной рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.

«Мне всегда хочется верить в лучшее, но я общаюсь с ребятами, и фронт сыпется по всем направлениям одновременно. Ожидать, что сейчас свершится чудо и к нам снизойдет кто-то с высоты небес и решит наши проблемы — я не верю», — сказала она.

Скороход добавила, что Украина не получит «до конца лета ярой поддержки от Соединенных Штатов».

До этого французская газета Le Figaro заявила, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) к концу 2025 года могут столкнуться с обвалом фронта на фоне ускоряющегося темпа наступления ВС России. При этом отмечается, что конфликт для Киева «уже проигран», поскольку Украина без Запада фактически не может ничего противопоставить Москве.

Российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, областного центра Украины, расположенного в примерно в 30 км от границы с РФ. Как пишет The Wall Street Journal, ВС РФ сосредоточили на этом направлении до 50 тыс. бойцов и командиров. Как будет развиваться обстановка в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Ранее в Европе предложили создать армию ЕС из «трех миллионов дронов».

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