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В Европе определили срок обвала фронта на Украине

Le Figaro: ВСУ могут столкнуться с обвалом фронта к концу этого года
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Viacheslav Ratynskyi/Reuters

ВСУ к концу 2025 года могут столкнуться с обвалом фронта на фоне ускоряющегося темпа наступления ВС России. С такой оценкой ситуации в зоне СВО выступила французская газета Le Figaro.

Автор материала задается вопросом, смогут ли украинские войска «продержаться хотя бы полгода» в условиях продолжающегося наступления ВС России на фронте.

Отмечается, что конфликт для Киева «уже проигран», поскольку Украина без Запада фактически не может ничего противопоставить Москве.

Российские войска находятся всего в 20 км от города Сумы, областного центра Украины, расположенного в примерно в 30 км от границы с РФ. Как пишет The Wall Street Journal, ВС РФ сосредоточили на этом направлении до 50 тыс. бойцов и командиров. Как будет развиваться обстановка в ближайшее время — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

Со стороны российских частей есть неуклонное продвижение вперед, практически каждый день отмечен овладением очередным населенным пунктом, но каких-либо сокрушительных поражений противнику, кардинально меняющих обстановку на ЛБС, пока не нанесено, и соединения ВСУ на том же Сумском направлении сохраняют боеспособность, пишет полковник.

Ранее в Европе предложили создать армию ЕС из «трех миллионов дронов».

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